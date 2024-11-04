О нас

В Польше хотят лишить иммунитета экс-главу Минюста

В Польше хотят лишить иммунитета экс-главу Минюста Комиссия Сейма (нижней палаты польского парламента) по расследованию нарушений в использовании шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus приняла решение начать процедуру лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции (2015-2023) З
Другие страны
4 ноября 2024 г. 14:40
В Польше хотят лишить иммунитета экс-главу Минюста

Комиссия Сейма (нижней палаты польского парламента) по расследованию нарушений в использовании шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus приняла решение начать процедуру лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции (2015-2023) Збигнева Зёбро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам председатель комиссии Магдалена Срока на пресс-конференции.

"Мы как комиссия оперативно передадим ходатайство генеральному прокурору. Я надеюсь, что генпрокурор оперативно обратится в Сейм с просьбой о лишении иммунитета [Збигнева Зёбро] и далее направит заявление в окружной суд", - сказала Срока.

По ее словам, процедура может продлиться несколько месяцев. Экс-министр 4 раза не являлся на заседание комиссии, ссылаясь на состояние здоровья.

В начале 2024 года кабмин Дональда Туска принял решение провести расследование предполагаемого использования Pegasus при правительстве, сформированном партией "Право и справедливость" (2015-2023). Первое заседание соответствующей комиссии состоялось 19 февраля. По данным МВД республики, польские спецслужбы использовали израильское шпионское ПО для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Тегеране согласовали ответные меры на израильские удары
В Тегеране согласовали ответные меры на израильские удары
4 ноября 2024 г. 15:36
В Каталонии приостановили движение поездов пригородного сообщения из-за непогоды
В Каталонии приостановили движение поездов пригородного сообщения из-за непогоды
4 ноября 2024 г. 15:11
В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей
В Британии 17 предприятий примут участие в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей
4 ноября 2024 г. 14:06
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке, четверо пострадали
Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке, четверо пострадали
4 ноября 2024 г. 12:55
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 36 человек
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 36 человек
4 ноября 2024 г. 12:33
В Берлине восемь полицейских пострадали при пропалестинской демонстрации
В Берлине восемь полицейских пострадали при пропалестинской демонстрации
4 ноября 2024 г. 12:05
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 10 человек
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии возросло до 10 человек
4 ноября 2024 г. 10:41
Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР
Израиль проинформировал ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР
4 ноября 2024 г. 08:50
У Веллингтона зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
У Веллингтона зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
4 ноября 2024 г. 08:35
Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента
Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента
4 ноября 2024 г. 08:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi