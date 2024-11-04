В Польше хотят лишить иммунитета экс-главу Минюста

Комиссия Сейма (нижней палаты польского парламента) по расследованию нарушений в использовании шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus приняла решение начать процедуру лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции (2015-2023) З

Комиссия Сейма (нижней палаты польского парламента) по расследованию нарушений в использовании шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus приняла решение начать процедуру лишения депутатского иммунитета в отношении экс-министра юстиции (2015-2023) Збигнева Зёбро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам председатель комиссии Магдалена Срока на пресс-конференции.

"Мы как комиссия оперативно передадим ходатайство генеральному прокурору. Я надеюсь, что генпрокурор оперативно обратится в Сейм с просьбой о лишении иммунитета [Збигнева Зёбро] и далее направит заявление в окружной суд", - сказала Срока.

По ее словам, процедура может продлиться несколько месяцев. Экс-министр 4 раза не являлся на заседание комиссии, ссылаясь на состояние здоровья.

В начале 2024 года кабмин Дональда Туска принял решение провести расследование предполагаемого использования Pegasus при правительстве, сформированном партией "Право и справедливость" (2015-2023). Первое заседание соответствующей комиссии состоялось 19 февраля. По данным МВД республики, польские спецслужбы использовали израильское шпионское ПО для прослушивания разговоров свыше 500 политиков в стране.