В Польше "детская водка" привела к скандалу и отставкам чиновников

Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что в магазинах различных сетей появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых продаются продукты для детей – различные фруктовые соки и муссы.
Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15%-ным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%.
Местные журналисты сразу же назвали данный продукт "алко-тюбики" или "детская водка". Отреагировало также руководство страны.
Так, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни".
"Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей", - добавил он.
Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.
В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией.