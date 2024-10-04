В Польше "детская водка" привела к скандалу и отставкам чиновников

Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников.

Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что в магазинах различных сетей появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых продаются продукты для детей – различные фруктовые соки и муссы.

Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15%-ным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%.

Местные журналисты сразу же назвали данный продукт "алко-тюбики" или "детская водка". Отреагировало также руководство страны.

Так, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни".

"Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей", - добавил он.

Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.

В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией.