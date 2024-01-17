В Польше численность профессиональной армии увеличат на 10 тыс. человек

Численность профессиональных военнослужащих Войска Польского в 2024 году будет увеличена на 10 тыс. человек.

Численность профессиональных военнослужащих Войска Польского в 2024 году будет увеличена на 10 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Агентство PAP сообщает, что также вырастет численность сил территориальной обороны и добровольцев.

"Запланированные расходы на денежное довольствие военнослужащих на 2024 позволяют бюджету Минобороны содержать 135 500 профессиональных военнослужащих", - сказал Бейда и подчеркнул, что "это увеличение почти на 10 тыс. профессиональных военнослужащих".

В частности, будет увеличено число офицеров Службы военной контрразведки и Службы военной разведки. "Всего в СВК и СВР будет 3 320 офицеров. Это означает, что в 2024 году их будет на 300 человек больше, чем в 2023 году", - отметил замминистра.

Он добавил, что помимо увеличения численности профессиональных военнослужащих, запланировано увеличение на 3 тыс. человек сил территориальной обороны, а также на 5 тыс. - проходящих добровольную основную военную службу (DZSW).

"Кроме того, ВС Польши будут иметь 20 тыс. солдат активного резерва и 5 тыс. солдат активного и пассивного резерва на время военных учений", - сообщил замглавы Минобороны.

Сейчас общая численность армии Польши превышает 193 тыс. человек, включая тероборону и добровольцев. Число профессиональных военнослужащих составляет порядка 125,5 тыс. человек.