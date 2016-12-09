На юге Италии в полицейском участке произошел взрыв

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в пятницу в полицейском участке в городе Андрия, на юге Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, один человек получил ранения.

Причины происшествия не уточняются. На месте работают пожарные.