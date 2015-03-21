В Польше стартуют совместные учения ВС США и Польши с использованием ПРО Patriot

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Польши и США начинают под Варшавой совместные учения, направленные на отработку переброски систем противоракетной обороны Patriot. Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что с таким заявлением выступил вице-премьер, министр обороны Польши Томаш Семоняк на полигоне в польском городе Сохачев (в 60 км от польской столицы), где пройдут маневры.

"Мы хотим продемонстрировать нашу общую способность быстрой переброски систем "Пэтриот" в Варшаву", - отметил он.

По словам Семоняка, за последний год присутствие американских солдат в республике в рамках различных учений было рекордным по численности и масштабам. "Это союзнический ответ на происходящее на востоке Европе", - отметил он.

В ближайшие месяцы Польша и США намерены взаимодействовать в сфере обороны не менее активно. "2015 год будет годом многих польско-американских предприятий, - добавил Семоняк. - Мы ожидаем еще больше американских солдат и союзников в Польше".

В настоящее время Польша рассматривает возможность приобретения систем для национальной системы ПРО. Варшава анализирует предложения двух поставщиков. Это американская компания Raytheon, которая предлагает системы Patriot, а также французский консорциум фирм MBDA и Thales с системами SAMP/T. По словам министра, до конца апреля будут приняты первые рекомендации по этому вопросу, однако с нынешними учениями это никак не связано.