В Польше проходит второй тур президентских выборов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Второй тур выборов президента проходит в Польше в воскресенье.

Согласно данным опроса в преддверии выборов, фаворитов этого тура - нынешнего главу государства Бронислава Коморовского и выдвиженца партии "Право и справедливость" Анджея Дуду разделяет лишь полпроцента в голосах избирателей. При этом фаворитом является Дуда.

Если польский избиратель проголосует в соответствии с предварительными ответами, то победу с 45,8% голосов может одержать Дуда. За нынешнего президента страны Бронислава Коморовского готовы проголосовать 45,3% избирателей.

Дуда получил большинство голосов в первом туре, который прошел 11 мая. В то же время он не сумел набрать больше половины голосов избирателей. За него отдали голоса 34,76%. Коморовский тогда заручился поддержкой 33,77% проголосоваших.