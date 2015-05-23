​В Польше наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Накануне второго тура президентских выборов в Польше наступил "день тишины".

Как передает Report, по закону до закрытия избирательных участков в воскресенье запрещены все формы агитации, социологические опросы, публикация рейтингов кандидатов и публичное обсуждение их программ.

За нарушение закона предусмотрены крупные денежные штрафы.

Согласно социологическим исследованиям, почти 40% населения не собирается идти на выборы. Еще 9% не приняли решение за кого проголосуют.

24 мая избирательные участки в Польше откроются в 7 утра по местному времени и будут работать весь день до 9 часов вечера.

В первом туре выборов никто из 11 кандидатов не набрал 50% голосов, которые означали бы победу. Во втором туре оказались нынешний президент Бронислав Коморовский и представитель оппозиции Анджей Дуда.

Коморовский уступает сопернику один процент, потеряв свое преимущество.