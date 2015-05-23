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    ​В Польше наступил "день тишины" перед президентскими выборами

    По закону до закрытия избирательных участков в воскресенье запрещены все формы агитации

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Накануне второго тура президентских выборов в Польше наступил "день тишины".

    Как передает Report, по закону до закрытия избирательных участков в воскресенье запрещены все формы агитации, социологические опросы, публикация рейтингов кандидатов и публичное обсуждение их программ.

    За нарушение закона предусмотрены крупные денежные штрафы.

    Согласно социологическим исследованиям, почти 40% населения не собирается идти на выборы. Еще 9% не приняли решение за кого проголосуют.

    24 мая избирательные участки в Польше откроются в 7 утра по местному времени и будут работать весь день до 9 часов вечера.

    В первом туре выборов никто из 11 кандидатов не набрал 50% голосов, которые означали бы победу. Во втором туре оказались нынешний президент Бронислав Коморовский и представитель оппозиции Анджей Дуда.

    Коморовский уступает сопернику один процент, потеряв свое преимущество. 

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