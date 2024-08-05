О нас

В подожженном протестующими отеле в Бангладеш погибли 8 человек, 84 пострадали

В подожженном протестующими отеле в Бангладеш погибли 8 человек, 84 пострадали Восемь человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе Бангладеш.
Другие страны
5 августа 2024 г. 22:29
В подожженном протестующими отеле в Бангладеш погибли 8 человек, 84 пострадали

Восемь человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Отмечается, что владелец отеля Шахину Чакладар занимает в этом округе пост генерального секретаря партии "Авами лиг", к которой принадлежит подавшая в отставку и покинувшая страну премьер Шейх Хасина.

По версии издания, толпы людей отмечали отставку Хасины в разных точках города и выкрикивали лозунги против "Авами лиг". В ходе празднования был подожжен отель Jabir, а также толпа подожгла и разгромила дома нескольких местных партийных лидеров и депутата парламента от этой партии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
На Филиппинах при наводнениях и оползнях погибли 48 человек
На Филиппинах при наводнениях и оползнях погибли 48 человек
5 августа 2024 г. 21:17
Парламент Бангладеш распустят для формирования временного правительства
Парламент Бангладеш распустят для формирования временного правительства
5 августа 2024 г. 21:00
Польша закупает 48 пусковых установок ЗРК Patriot
Польша закупает 48 пусковых установок ЗРК Patriot
5 августа 2024 г. 20:50
В Бангладеш протестующие ворвались в здание парламента
В Бангладеш протестующие ворвались в здание парламента
5 августа 2024 г. 20:38
Производители удобрений в ЕС призвали обложить продукцию РФ высокими пошлинами
Производители удобрений в ЕС призвали обложить продукцию РФ высокими пошлинами
5 августа 2024 г. 20:10
Евросоюз обеспокоен продолжающимся разрушением инфраструктуры в Газе
Евросоюз обеспокоен продолжающимся разрушением инфраструктуры в Газе
5 августа 2024 г. 19:40
В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек
В Бангладеш за день в протестах погибли по меньшей мере 56 человек
5 августа 2024 г. 19:28
Турция намерена присоединиться к иску ЮАР в Международном суде ООН
Турция намерена присоединиться к иску ЮАР в Международном суде ООН
5 августа 2024 г. 19:00
В Украине выявили новый штамм коронавируса
В Украине выявили новый штамм коронавируса
5 августа 2024 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi