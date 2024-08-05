В подожженном протестующими отеле в Бангладеш погибли 8 человек, 84 пострадали

Восемь человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе Бангладеш.

Восемь человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе Бангладеш.

Как передает Report , об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Отмечается, что владелец отеля Шахину Чакладар занимает в этом округе пост генерального секретаря партии "Авами лиг", к которой принадлежит подавшая в отставку и покинувшая страну премьер Шейх Хасина.

По версии издания, толпы людей отмечали отставку Хасины в разных точках города и выкрикивали лозунги против "Авами лиг". В ходе празднования был подожжен отель Jabir, а также толпа подожгла и разгромила дома нескольких местных партийных лидеров и депутата парламента от этой партии.