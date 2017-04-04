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    В подконтрольных боевикам ИГИЛ районах Мосула остаются до 300 тысяч человек

    Террористы не позволяют мирным гражданам покидать районы города

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ От 200 до 300 тысяч мирных жителей продолжают находиться в районах западной части Мосула, находящихся под контролем боевиков ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник в иракской армии.

    "По нашим сведениям, на территориях, подконтрольных ДАИШ в Мосуле, сейчас находится от 200 до 300 тысяч мирных граждан", — сказал высокопоставленный военный из штаба объединенного командования правительственных сил Ирака, проводящих операцию по ликвидации группировки ИГИЛ в Мосуле.

    Террористы ИГИЛ не позволяют мирным гражданам покидать остающиеся под контролем радикалов районы города. Боевики издали специальную фетву (религиозное постановление), согласно которой за попытку бегства с "территории халифата (так террористы ИГИЛ называют контролируемые ими районы) на землю неверных" предусмотрена смертная казнь.

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