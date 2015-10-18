​В Подгорице произошли столкновения демонстрантов с полицией, есть пострадавшие

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Столкновения демонстрантов с полицией произошли 17 октября вечером в центре столицы Черногории – Подгорице, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила черногорская телерадиокомпания RTCG (Радио и телевидение Черногории), полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы помешать демонстрантам Демократического фронта (ДФ) пробить кордон перед парламентом Черногории. Центр города блокирован. Среди пострадавших - заместитель председателя парламента Бранко Радулович, депутат Небойша Медоевич.

Демонстранты приняли участие в марше протеста после того, как ранее в субботу полиция разогнала палаточный лагерь представителей оппозиции, которые в течение 20 дней проводили митинг возле здания парламента. По словам очевидцев, полиция жестоко избивала митингующих, несколько человек были арестованы, а палатки снесены бульдозером. По утверждению организаторов протеста, приказ о разгоне лагеря отдал лично премьер-министр Мило Джуканович, против политики которого они выступают, в том числе - против вступления Черногории в НАТО, к чему стремится нынешний премьер.

Как заявил член правления ДФ Небойша Медоевич, "Демократический фронт собрал доказательства о нелегитимности правительства Мило Джукановича, результаты выборов многократно подтасовывались". "Мы хотим добиться того, чтобы режим Джукановича пал, было создано переходное правительство и впервые за 26 лет проведены честные, справедливые выборы. Наша страна в глубоком экономическом и политическом кризисе. Мы предлагаем цивилизованный выход из этой ситуации", - сказал он.