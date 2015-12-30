В Петербурге неизвестные в шапках Деда Мороза сожгли семь машин

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге неизвестные решили развлечься в преддверии Нового года и сожгли семь автомобилей, припаркованных на Пулковской улице.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент преступления, сообщает Report со ссылкой на LifeNews. В объективы попали двое злоумышленников, которые, облачившись в шапки Деда Мороза, в ночь на 28 декабря с канистрой в руках подошли к автомобилям.

Неустановленную легковоспламеняющуюся жидкость мужчины разлили по бутылкам, которые поставили на крыши машин КИА, "Фольксваген" и "Мазда". После этого поджигатели сделали дорожку из горючей жидкости и бросили спичку.

Машины вспыхнули молниеносно. Преступники тем временем бросились наутек.

Кстати, на все про все у "Дедов Морозов" ушло не более трех минут.

Сообщается, что в результате поджога три автомобиля выгорели полностью, а еще четыре, находившиеся рядом, пострадали.