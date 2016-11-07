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    В первом туре президентских выборов в Болгарии лидирует Радев

    Основными претендентами на пост главы государства считаются Цецка Цачева и Румен Радев

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Болгарской социалистической партии (БСП), бывший командующий ВВС Болгарии Румен Радев лидирует в первом туре президентских выборов в Болгарии.

    Как передает Report, со ссылкой на Интервакс, свидетельствуют первые официальные данные.

    Болгарский ЦИК зарегистрировал 21 пару кандидатов на должность президента и вице-президента страны. Основными претендентами на пост главы государства считаются кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), спикер парламента Цецка Цачева и бывший командующий болгарскими ВВС, выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов "БСП", генерал Румен Радев.

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