В первом туре президентских выборов в Болгарии лидирует Радев

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Болгарской социалистической партии (БСП), бывший командующий ВВС Болгарии Румен Радев лидирует в первом туре президентских выборов в Болгарии.

Как передает Report, со ссылкой на Интервакс, свидетельствуют первые официальные данные.

Болгарский ЦИК зарегистрировал 21 пару кандидатов на должность президента и вице-президента страны. Основными претендентами на пост главы государства считаются кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), спикер парламента Цецка Цачева и бывший командующий болгарскими ВВС, выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов "БСП", генерал Румен Радев.