В первом квартале 2017 года Лондон начнет переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Палата общин (нижняя палата британского парламента) большинством голосов поддержала пошаговый план правительства Терезы Мэй о выходе страны из состава Евросоюза. "За" проголосовали 448 депутатов, "против" -всего 75.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, парламент фактически предоставил премьер-министру карт-бланш.

Это значит, что Тереза Мэй сможет начать переговоры с руководством ЕС до конца марта 2017 года, как она и хотела. Следовательно, механизм Brexit будет запущен без каких-либо задержек.

Со своей стороны, премьер-министр обязалась обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с Брюсселем, не вдаваясь при этом в детали, разглашение которых может ослабить позиции Великобритании.