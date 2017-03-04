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    В Перу в чемодане нашли сожженное тело журналиста

    Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Расчлененное и сожженное тело перуанского журналиста найдено внутри чемодана, оставленного неизвестными в районе к северу от столицы страны Лимы.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил полиция Перу.

    Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу, пока причины его похищения и убийства не установлены, отмечает мексиканский портал Excelsior.

    Последние 12 лет Яктайо работал продюсером в независимой телекомпании. Его убийство вызвало протестную реакцию среди журналистского сообщества Перу. 

    Он стал первым журналистом, убитым в южноамериканской стране в текущем году.

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