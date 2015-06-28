​В Перу спустя 30 лет отменен режим чрезвычайного положения

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Президент Перу Ольянта Умала в воскресенье объявил о прекращении режима чрезвычайного положения, которое действовало в течение 30 лет на севере страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Режим ЧП действовал в северной провинции Альто Уаллага, где на протяжении долгого времени скрывались маоистские повстанцы "SentierLumineux" (SL) и процветала торговля кокаином.

"Мы отменяем режим чрезвычайного положения, который действовал 30 лет", - цитирует агентство AFP заявление Умалы.

Конфликт между властями Перу и повстанцами SL развернулся в 1980-2000 годах, его жертвами стали около 70 тысяч человек, еще около 15 тысяч человек пропали без вести, сообщает агентство.