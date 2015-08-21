​В Перу разрешили сбивать самолеты наркоторговцев

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Конгресс Перу единогласно принял закон, позволяющий сбивать частные самолеты, подозреваемые в перевозке наркотиков, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

Перу является одним из основных поставщиков кокаина в мире.

Перуанское агентство по борьбе с наркотиками заявляет, что наркоторговцы вывозят кокаин в другие страны – в первую очередь в США - в основном на небольших самолетах.

США, спонсирующие программу по борьбе с наркотиками в Южной Америке, выступают против того, чтобы ВВС Перу имели разрешение сбивать частные самолеты. В 2001 году перуанские военные по ошибке сбили самолет, в котором летели американские миссионеры.