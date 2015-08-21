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    ​В Перу разрешили сбивать самолеты наркоторговцев

    Перу является одним из основных поставщиков кокаина в мире

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Конгресс Перу единогласно принял закон, позволяющий сбивать частные самолеты, подозреваемые в перевозке наркотиков, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

    Перу является одним из основных поставщиков кокаина в мире.

    Перуанское агентство по борьбе с наркотиками заявляет, что наркоторговцы вывозят кокаин в другие страны – в первую очередь в США - в основном на небольших самолетах.

    США, спонсирующие программу по борьбе с наркотиками в Южной Америке, выступают против того, чтобы ВВС Перу имели разрешение сбивать частные самолеты. В 2001 году перуанские военные по ошибке сбили самолет, в котором летели американские миссионеры.

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