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В Перу разбился истребитель, есть погибший

В Перу разбился истребитель, есть погибший Военно-воздушные силы (ВВС) Перу обнаружили тело погибшего пилота на месте крушения истребителя Mirage 2000P.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 00:22
В Перу разбился истребитель, есть погибший

Военно-воздушные силы (ВВС) Перу обнаружили тело погибшего пилота на месте крушения истребителя Mirage 2000P.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ВВС.

"Поисковые отряды обнаружили место падения самолета Mirage 2000P на западном снежном склоне вулкана Пикчу-Пикчу (провинция Арекипа), где также найдены останки пилота", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для установления всех обстоятельств крушения самолета была создана специальная комиссия.

Военный самолет Mirage 2000P ВВС Перу, выполнявший тренировочный полет на низкой высоте на юге страны в гористой местности, пропал с радаров в четверг днем по местному времени.

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Версия на азербайджанском языке Peruda qırıcı qəzaya uğrayıb, ölən var

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