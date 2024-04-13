В Перу разбился истребитель, есть погибший

Военно-воздушные силы (ВВС) Перу обнаружили тело погибшего пилота на месте крушения истребителя Mirage 2000P.

Военно-воздушные силы (ВВС) Перу обнаружили тело погибшего пилота на месте крушения истребителя Mirage 2000P.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ВВС.

"Поисковые отряды обнаружили место падения самолета Mirage 2000P на западном снежном склоне вулкана Пикчу-Пикчу (провинция Арекипа), где также найдены останки пилота", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что для установления всех обстоятельств крушения самолета была создана специальная комиссия.

Военный самолет Mirage 2000P ВВС Перу, выполнявший тренировочный полет на низкой высоте на юге страны в гористой местности, пропал с радаров в четверг днем по местному времени.