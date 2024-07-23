В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек

В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек

Как минимум девять человек погибли в результате падения автобуса в овраг с высоты 200 м в провинции Тарма в Перу.

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Как минимум девять человек погибли в результате падения автобуса в овраг с высоты 200 м в провинции Тарма в Перу. Как передает Report об этом сообщила радиостанция RPP. Согласно информации, в транспортном средстве находились музыканты фольклорного оркестра. Отмечается, что коллектив направлялся в Лиму, где у них должен был состояться концерт. В общей сложности в автобусе находилось 20 музыкантов, из которых погибли 8, еще 12 получили травмы. Транспортное средство следовало по грунтовой дороге, которую используют для сокращения пути. По предварительным данным, водитель, погибший в ДТП, попытался увернуться от другой машины, но не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram