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В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек

В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек Как минимум девять человек погибли в результате падения автобуса в овраг с высоты 200 м в провинции Тарма в Перу.
Другие страны
23 июля 2024 г. 07:46
В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек

Как минимум девять человек погибли в результате падения автобуса в овраг с высоты 200 м в провинции Тарма в Перу.

Как передает Report об этом сообщила радиостанция RPP.

Согласно информации, в транспортном средстве находились музыканты фольклорного оркестра.

Отмечается, что коллектив направлялся в Лиму, где у них должен был состояться концерт. В общей сложности в автобусе находилось 20 музыкантов, из которых погибли 8, еще 12 получили травмы.

Транспортное средство следовало по грунтовой дороге, которую используют для сокращения пути. По предварительным данным, водитель, погибший в ДТП, попытался увернуться от другой машины, но не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг.

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Версия на азербайджанском языке Peruda musiqiçiləri daşıyan avtobus dərəyə aşıb, doqquz nəfər ölüb

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