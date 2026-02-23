Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 21:08
    В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек

    По меньшей мере 15 человек, включая детей, погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 на юге Перу.

    Как передает Report, об этом сообщает The Mirror со ссылкой на заявление Перуанских военно-воздушных сил.

    По информации властей, вертолет пропал с радаров во второй половине дня, позднее его обломки удалось обнаружить в районе населенного пункта Чала-Вьехо.

    Спасатели, прибывшие на место, подтвердили гибель четырех членов экипажа и 11 пассажиров. Вертолет проводил поисково-спасательные работы, а также доставлял помощь населению, пострадавшему от наводнений и других чрезвычайных ситуаций в регионе.

    Peruda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər ölüb

