В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 21:08
По меньшей мере 15 человек, включая детей, погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 на юге Перу.
Как передает Report, об этом сообщает The Mirror со ссылкой на заявление Перуанских военно-воздушных сил.
По информации властей, вертолет пропал с радаров во второй половине дня, позднее его обломки удалось обнаружить в районе населенного пункта Чала-Вьехо.
Спасатели, прибывшие на место, подтвердили гибель четырех членов экипажа и 11 пассажиров. Вертолет проводил поисково-спасательные работы, а также доставлял помощь населению, пострадавшему от наводнений и других чрезвычайных ситуаций в регионе.
