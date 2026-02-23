В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек, включая детей, погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 на юге Перу.

Как передает Report, об этом сообщает The Mirror со ссылкой на заявление Перуанских военно-воздушных сил.

По информации властей, вертолет пропал с радаров во второй половине дня, позднее его обломки удалось обнаружить в районе населенного пункта Чала-Вьехо.

Спасатели, прибывшие на место, подтвердили гибель четырех членов экипажа и 11 пассажиров. Вертолет проводил поисково-спасательные работы, а также доставлял помощь населению, пострадавшему от наводнений и других чрезвычайных ситуаций в регионе.