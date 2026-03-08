В Перу более 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе

В результате взрыва, произошедшего рано утром в ночном клубе на северо-западе Перу, пострадали по меньшей мере 31 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Перу.

Согласно информации правительства перуанского региона Ла-Либертад, больницы оказывают помощь пострадавшим после взрыва в ночном клубе в Трухильо, обстоятельства которого расследуют власти.

В свою очередь, газета La Republica со ссылкой на региональное управление здравоохранения сообщила, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Причины инцидента остаются неясными.

Отмечается, что в Перу наблюдается всплеск насилия, связанного с организованной преступностью, согласно сообщениям местных СМИ субботний инцидент произошел после более мелких нападений на ночные клубы в Трухильо.

Взрыв произошел во время выступления перуанской музыкальной группы, и зрители, находившиеся на концерте, бросились врассыпку.

Согласно заявлению группы Amor Rebelde, опубликованному на Facebook, участники группы не пострадали в результате, как они сами заявили, "неприятных инцидентов", произошедших в ночном клубе, где они выступали.

Видео, показанное в одной из перуанских новостных программ, запечатлело сцены хаоса после громкого взрыва.