    В Перу более 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 00:54
    В Перу более 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе

    В результате взрыва, произошедшего рано утром в ночном клубе на северо-западе Перу, пострадали по меньшей мере 31 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Перу.

    Согласно информации правительства перуанского региона Ла-Либертад, больницы оказывают помощь пострадавшим после взрыва в ночном клубе в Трухильо, обстоятельства которого расследуют власти.

    В свою очередь, газета La Republica со ссылкой на региональное управление здравоохранения сообщила, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

    Причины инцидента остаются неясными.

    Отмечается, что в Перу наблюдается всплеск насилия, связанного с организованной преступностью, согласно сообщениям местных СМИ субботний инцидент произошел после более мелких нападений на ночные клубы в Трухильо.

    Взрыв произошел во время выступления перуанской музыкальной группы, и зрители, находившиеся на концерте, бросились врассыпку.

    Согласно заявлению группы Amor Rebelde, опубликованному на Facebook, участники группы не пострадали в результате, как они сами заявили, "неприятных инцидентов", произошедших в ночном клубе, где они выступали.

    Видео, показанное в одной из перуанских новостных программ, запечатлело сцены хаоса после громкого взрыва.

