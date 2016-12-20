В Перу автобус с полицейскими упал в пропасть - погибли 7 человек

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Не менее семи сотрудников полиции погибли и 16 получили ранения, после того как автобус со стражами правопорядка сорвался в пропасть на юго-востоке Перу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел страны Карлос Басомбрио.

Глава МВД отметил, что полицейские направлялись в провинцию Антабамба для обеспечения безопасности чиновников, пытающихся урегулировать конфликт с местными жителями, которые требуют строительства и ремонта автодорог в регионе.

Агентство Рейтерс со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщает, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии и число жертв аварии может увеличиться.