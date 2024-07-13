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В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек

В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек В столице Сомали Могадишу при попытке бегства из тюрьмы в ходе перестрелки были убиты пятеро заключенных и трое солдат, 21 человек получили ранения.
Другие страны
13 июля 2024 г. 23:20
В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек

В столице Сомали Могадишо при неудавшейся попытке бегства из тюрьмы в ходе перестрелки были убиты пятеро заключенных и трое солдат, 21 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил офицер исправительного учреждения полковник Абдикани Халаф.

По его словам, несколько заключенных, вооруженных стрелковым оружием и ручными гранатами, начали перестрелку с охранниками, пытаясь совершить побег из тюрьмы.

Согласно информации, для предотвращения побега было задействовано элитное подразделение полиции.

Заключённые, участвовавшие в попытке побега из тюрьмы, предположительно были членами группировки "Аш-Шабаб", хотя организация не взяла на себя ответственность за инцидент, сообщает АР.

Власти Сомали заявили, что по факту начато расследование, в том числе выясняется откуда у заключенных появилось оружие.

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