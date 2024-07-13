В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек

В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек

В столице Сомали Могадишу при попытке бегства из тюрьмы в ходе перестрелки были убиты пятеро заключенных и трое солдат, 21 человек получили ранения.

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