В перестрелке с полицией при попытке побега из тюрьмы в Сомали погибли 8 человек

В столице Сомали Могадишо при неудавшейся попытке бегства из тюрьмы в ходе перестрелки были убиты пятеро заключенных и трое солдат, 21 человек получили ранения.
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По его словам, несколько заключенных, вооруженных стрелковым оружием и ручными гранатами, начали перестрелку с охранниками, пытаясь совершить побег из тюрьмы.
Согласно информации, для предотвращения побега было задействовано элитное подразделение полиции.
Заключённые, участвовавшие в попытке побега из тюрьмы, предположительно были членами группировки "Аш-Шабаб", хотя организация не взяла на себя ответственность за инцидент, сообщает АР.
Власти Сомали заявили, что по факту начато расследование, в том числе выясняется откуда у заключенных появилось оружие.