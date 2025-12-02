Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Пентагоне заявили о законности ударов США по судам наркоторговцев

    • 02 декабря, 2025
    • 21:39
    Удары, нанесенные американскими военными по лодкам, использовавшимся для перевозки наркотиков, были законными с точки зрения американского и международного права.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон.

    Она отметила, что к настоящему времени был нанесен 21 удар по лодкам с наркотиками, убиты 82 наркотеррориста.

    "Каждый удар против включенных в список террористических организаций был осуществлен в защиту наших национальных интересов [США], - сказала она. - Наша деятельность в регионе Южного командования ВС США [осуществляется] как с точки зрения американского, так и международного права. Все действия соответствуют законам ведения вооруженных конфликтов".

    Уилсон также назвала сфабрикованными сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал добить выживших после удара по катеру, находившегося в южной части Карибского бассейна.

    Ранее о приказе Хегсета "убивать всех" со ссылкой на источники сообщала WP. В материале был описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, - согласно приказу главы Пентагона. "Приказ был убить всех", - сказал один из источников.

    После этого комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США заявили, что усилят контроль над Пентагоном.

    Pentaqon narkotik daşıyan gəmilərə endirdiyi zərbələri qanuni adlandırıb
