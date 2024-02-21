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В Пентагоне заявили, что удовлетворены текущей стратегией борьбы с хуситами

В Пентагоне заявили, что удовлетворены текущей стратегией борьбы с хуситами Руководство Пентагона удовлетворено избранной стратегией борьбы с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).
Другие страны
21 февраля 2024 г. 00:53
В Пентагоне заявили, что удовлетворены текущей стратегией борьбы с хуситами

Руководство Пентагона удовлетворено избранной стратегией борьбы с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр обороны Ллойд Остин полностью доверяет командованию CENTCOM (Центральное командование ВС США) и тем операциям, которые они проводят против хуситов", - сказала она, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Пентагоне избранной стратегией борьбы с хуситами.

Сингх утверждала, что тактика нанесения ударов по инфраструктуре мятежников дает результат, так как благодаря им военные возможности хуситов постепенно уменьшаются. "Хуситы уже видят последствия этих ударов", - сказала она.

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