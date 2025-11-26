В Пентагоне признали задержки в поставках военной помощи Украине

Задержки поставок боеприпасов Киеву достигают от одного до восемнадцати месяцев.

Как передает Report, об этом говорится в отчете по итогам инспекции Пентагона выполнения программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

"По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок", - уточняется в документе.

К 30 ноября прошлого года, гласят данные отчета, к недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов. Этот показатель превышает 55 процентов заказанного объема. При этом проверка охватила семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, 1,6 миллиарда из которых отводилось на боеприпасы.

Инспекторы отметили, что военные чиновники утверждали заказы, когда сами были в курсе трудностей у подрядчиков. По признанию военных, установленные сроки могли быть "нереалистичными с самого начала". К июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц, что способствовало закрытию практически всего первоначального дефицита - общий объем достиг 98 процентов плана.

Впрочем, конкретные даты окончания оставшихся поставок не раскрываются. Выполнение контрактных обязательств осложнилось из-за возросшего спроса на боеприпасы после начала войны в Украине, уточнили инспекторы.