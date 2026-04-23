    В Пентагоне назвали усиление присутствия в Японии приоритетом №1

    Другие страны
    23 апреля, 2026
    12:07
    В Пентагоне назвали усиление присутствия в Японии приоритетом №1

    Укрепление военного присутствия США в Японии и усиление оборонных возможностей страны является приоритетом номер один для Пентагона на фоне роста влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как передает Report, со ссылкой на японский телеканал NHK, об этом заявил в среду помощник министра войны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Ноу.

    По его словам, вооруженные силы США не могут и не должны в одиночку поддерживать баланс сил, отвечающий интересам союзников и партнеров Вашингтона. В этой связи он призвал к более справедливому распределению нагрузки по вопросам сдерживания Китая.

    Ноу подчеркнул, что США ожидают от своих "богатых и способных" союзников увеличения оборонных расходов до глобального стандарта в 3,5% от их ВВП, а также большей ответственности за собственную национальную безопасность.

    "Укрепление нашего присутствия в Японии является приоритетом номер один для Министерства войны. <...> Мы также продолжаем развертывание в Японии наших наиболее боеспособных платформ и подразделений, таких как истребители F-35", - сказал он.

    Последние новости

    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    Лента новостей