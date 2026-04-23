В Пентагоне назвали усиление присутствия в Японии приоритетом №1

Укрепление военного присутствия США в Японии и усиление оборонных возможностей страны является приоритетом номер один для Пентагона на фоне роста влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, со ссылкой на японский телеканал NHK, об этом заявил в среду помощник министра войны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Ноу.

По его словам, вооруженные силы США не могут и не должны в одиночку поддерживать баланс сил, отвечающий интересам союзников и партнеров Вашингтона. В этой связи он призвал к более справедливому распределению нагрузки по вопросам сдерживания Китая.

Ноу подчеркнул, что США ожидают от своих "богатых и способных" союзников увеличения оборонных расходов до глобального стандарта в 3,5% от их ВВП, а также большей ответственности за собственную национальную безопасность.

"Укрепление нашего присутствия в Японии является приоритетом номер один для Министерства войны. <...> Мы также продолжаем развертывание в Японии наших наиболее боеспособных платформ и подразделений, таких как истребители F-35", - сказал он.