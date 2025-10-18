В Пекине умер лауреат Нобелевской премии по физике
18 октября, 2025
- 09:38
Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике сегодня скончался в возрасте 103 лет в Пекине.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Китайской академии наук, профессор Университета Цинхуа и почетный декан Института передовых исследований при Университете Цинхуа Ян Чжэньнин скончался от болезни в Пекине 18 октября 2025 года в возрасте 103 лет", - сообщил телеканал.
Он заложил основы современной теории калибровочных полей, а также выдвинул гипотезу о слабых взаимодействиях. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.
