В Пекине умер лауреат Нобелевской премии по физике

Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике сегодня скончался в возрасте 103 лет в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Китайской академии наук, профессор Университета Цинхуа и почетный декан Института передовых исследований при Университете Цинхуа Ян Чжэньнин скончался от болезни в Пекине 18 октября 2025 года в возрасте 103 лет", - сообщил телеканал.

Он заложил основы современной теории калибровочных полей, а также выдвинул гипотезу о слабых взаимодействиях. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.