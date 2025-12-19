Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 19 декабря, 2025
    • 12:52
    В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношений

    Китайские власти призвали США отказаться от реализации "негативных положений", касающихся КНР и содержащихся в американском оборонном законопроекте.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    В Пекине заявили о "глубокой неудовлетворенности и решительном несогласии" с оценкой Китая, представленной в документе и сообщили, что неоднократно направляли Вашингтону официальные ноты протеста.

    Цзякунь отметил, что одобренный Сенатом США Закон о национальной обороне на 2026 год искажает представление об угрозе со стороны Китая и наносит ущерб его суверенитету, безопасности и интересам развития.

    Он подчеркнул, что Соединенным Штатам следует более объективно подходить к выстраиванию отношений с Пекином, добавив, что Китай готов принять решительные шаги для защиты своих интересов.

    КНР Го Цзякунь США стратегия безопасности национальная оборона
    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Лента новостей