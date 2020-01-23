В Пекине отменены все масштабные общественные мероприятия

Власти Пекина приняли решение отменить все масштабные общественные мероприятия в городе для предотвращения эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю – ред.), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на 18:30 по местному времени (14:30 по Баку) возросло до 633 человек.

В свою очередь власти Гонконга отменили международный карнавальный фестиваль, который планировалось провести с 25 по 28 января по случаю Нового года по лунному календарю. В настоящее время в Гонконге подтверждено два случая заболевания пневмонией нового типа, завезенных из города Ухань.

Нынешний фестиваль с участием целого ряда коллективов планировалось провести на открытой площадке у набережной в западной части полуострова Коулун. В бесплатном шоу ожидалось участие целого ряда коллективов из материкового Китая, Гонконга, Италии, Японии, России, США и других стран. Спонсором мероприятия, которое должны были посетить десятки тысяч зрителей, выступала ведущая местная авиакомпания Cathay Pacific.