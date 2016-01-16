В Пекине открылась китайская альтернатива Всемирному банку

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В центре Пекина утром 16 января состоялась церемония открытия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), сообщает Report со ссылкой на РБК.

В ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Мероприятия по случаю открытия банка будут продолжаться до понедельника. Днем в субботу также состоится заседание совета управляющих банка, в ходе которого будет избран президент и совет директоров финансовой организации. На заседании выступит китайский премьер Ли Кэцян.

В своем выступлении во время церемонии открытия Си Цзиньпин отметил, что создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций позволит "улучшить возможности для инфраструктурного строительства в Азии и будет способствовать региональной экономической интеграции".

"Рассчитываем, что страны-участницы будут увеличивать свои вложения. AIIB будет придерживаться открытой позиции и будет открыт для контактов с другими экономическими структурами региона", - заявил председатель КНР.

Как ранее писала Financial Times, AIIB считается потенциальным соперником находящегося в Вашингтоне Всемирного банка. С инициативой о его создании в 2013 году выступил глава КНР Си Цзиньпин. Соглашение о создании нового международного финансового института подписали в октябре 2014 года представители 21 страны, в том числе Индии, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, Монголии, Бангладеш, Брунея, Камбоджи, Казахстана, Кувейта, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, Омана, Пакистана, Катара, Шри-Ланки, Таиланда и Узбекистана.

Всего на данный момент в списке организаторов банка - 57 стран. В том числе - Великобритания, Германия, Франция и Италия, вступление которых в AIIB вызвало негативную реакцию Вашингтона.

Изначально Китай заявлял, что готов внести большую часть или даже всю сумму объемом 50 млрд. долларов США в начальный капитал банка. Однако позже Пекин предложил увеличить уставной капитал организации до 100 млрд. долларов США. Учредительными документами AIIB предусмотрено, что его региональные акционеры (37 стран, включая Россию) будут владеть 75% капитала банка, а нерегиональные государства (в настоящее время 20 стран, включая Бразилию, Германию, Францию, Великобританию и другие) будут обладать долей в капитале AIIB в размере 25%. Штаб-квартира банка будет располагаться в Пекине.