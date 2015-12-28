​В Пекине ограничены поставки газа из-за нехватки природного топлива

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти китайской столицы ввели временные ограничения на поставки природного газа для промышленных предприятий, систем отопления государственных ведомств, офисных центров и других зданий из-за нехватки голубого топлива, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Синьхуа, причиной этому послужили задержки в поставках импортного СПГ китайской компанией CNPC (China National Petroleum Corporation), которые были вызваны сложными погодными условиями и смогом. "Корабль не смог произвести выгрузку газа по прибытии в порт", - цитирует агентство заявление муниципальных властей Пекина.

Как отмечает Синьхуа, в настоящее время столичные власти ведут переговоры с CNPC о скорейшем восстановлении нормальной подачи голубого топлива в систему газоснабжения города. Ожидается, что поставки газа будут восстановлены до нормальных объемов в течение понедельника.