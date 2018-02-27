В Пекине объявили желтый уровень тревоги из-за смога

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Власти Пекина во вторник впервые за довольно продолжительное время объявили желтый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.

По состоянию на 08.00 по местному времени (04:00 по Баку) уровень частиц PM2.5 составил 262 микрограмма на кубометр. По данным властей, высокий уровень загрязнения был зарегистрирован еще вечером в понедельник, это, в частности, связано с повышением температуры воздуха.