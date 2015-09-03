​В Пекине начался военный парад в честь 70-летия Победы

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ С церемонии поднятия государственного флага и речи председателя КНР Си Цзиньпина на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь начался военный парад, посвященный 70-летию Победы во Второй мировой войне и войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Также начало парада ознаменовали 70 пушечных залпов.

Как передает Report, в параде принимают участие около 12 тыс. солдат и офицеров, среди них около тысячи военнослужащих из вооруженных сил других государств.

Расчеты почетного караула, состоящие не менее чем из 70 человек, в Китай также отправили Беларусь, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Куба, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия и Таджикистан. Еще шесть государств - Афганистан, Вануату, Венесуэла, Камбоджа, Лаос и Фиджи - будут представлены группами из семи военнослужащих.

Гостями парада Победы в Пекине стали официальные лица из 49 стран мира, 30 из которых будут представлены президентами и главами правительств.