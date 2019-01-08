В Пекине мужчина ранил 20 детей в одной из начальных школ

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина совершил нападение в одной из начальных школ Пекина.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного района Сичэн.
По предварительным данным, в общей сложности пострадали 20 детей, школьники уже госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы их жизни нет.
Полиция задержала подозреваемого на месте нападения.
Чем был вооружён мужчина и каковы были его мотивы, пока не сообщается.
Tural AsadiАвтор новости