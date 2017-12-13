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    В Пекине из-за воспламенившегося электровелосипеда погибли пять человек

    Еще восемь человек пострадали

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пять жителей китайской столицы погибли, еще восемь получили ожоги в среду в результате пожара в жилом здании на территории восточного района Чаоян.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная пожарная служба.

    По информации, возгорание было зафиксировано в 01:18 по местному времени.

    К настоящему моменту огонь удалось локализовать, пострадавшие направлены в близлежащие больницы.

    Согласно предварительной версии полиции, причиной пожара стал велосипед с электрическим приводом, который воспламенился, когда его поставили на зарядку.

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