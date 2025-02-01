В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ стартует проект "Точка зрения"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 2 февраля начинает свою работу проект "Точка зрения".

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 2 февраля начинает работу проект "Точка зрения".

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии примут участие посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, а также эксперты, студенты и члены диаспоры.

В ходе выступления дипломат расскажет о своем профессиональном пути, важных этапах карьеры, а также о том, как

дипломатическая деятельность помогает сближать культуры и народы. Также участники мероприятия смогут задать гостю свои вопросы.

Проект "Точка зрения" - это уникальная площадка для открытого диалога, где можно услышать мнения профессионалов, узнать о жизненном опыте выдающихся личностей и обсудить актуальные темы современности. Каждое мероприятие в рамках проекта станет возможностью для участников вдохновиться, получить новые знания и расширить кругозор.

