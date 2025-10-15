В парламенте Испании между премьером и лидером оппозиции произошла перепалка

Словесная перепалка между премьер-министром Испании Педро Санчесом и лидером оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо произошла в парламенте.

Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ.

В частности, Фейхоо упрекнул Санчеса в том, что "пока его окружение набивает себе карманы", "испанцы считают копейки, а семьи едва наполняют продуктовую корзину в конце месяца".

Он отметил, что Испания устала "платить за его коррупцию, его некомпетентность и привилегии для его людей".

В ответ Санчес напомнил о "черной кассе" Народной партии, раскритиковав молчание Фейхоо по поводу таких вопросов, как позиция главы мадридского отделения партии Исабель Диас Аюсо по вопросу об абортах. Он также добавил, что возглавляет одно из самых достойных и эффективных правительств в Европе.