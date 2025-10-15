İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:37
    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    İspaniya Baş naziri Pedro Sançes ilə müxalif Xalq Partiyasının lideri Alberto Nunyes Feyxoo arasında parlamentdə mübahisə baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Xüsusilə, A.Feyxoo P.Sançesi onun ətrafı ciblərini doldurarkən, ispan vətəndaşlarının qəpik-quruş sayması və ailələrin ay sonunda güclə ərzaq səbətlərini doldurmasında günahlandırıb.

    Cavabında P.Sançes Xalq Partiyasının "qara kassası"nı xatırladıb. O, həmçinin əlavə edib ki, Avropanın ən ləyaqətli və səmərəli hökumətlərindən birinə rəhbərlik edir.

