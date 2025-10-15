İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 13:37
İspaniya Baş naziri Pedro Sançes ilə müxalif Xalq Partiyasının lideri Alberto Nunyes Feyxoo arasında parlamentdə mübahisə baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya KİV-ləri məlumat yayıb.
Xüsusilə, A.Feyxoo P.Sançesi onun ətrafı ciblərini doldurarkən, ispan vətəndaşlarının qəpik-quruş sayması və ailələrin ay sonunda güclə ərzaq səbətlərini doldurmasında günahlandırıb.
Cavabında P.Sançes Xalq Partiyasının "qara kassası"nı xatırladıb. O, həmçinin əlavə edib ki, Avropanın ən ləyaqətli və səmərəli hökumətlərindən birinə rəhbərlik edir.
Son xəbərlər
14:05
Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:05
Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcəkRegion
14:03
Suriyanın keçid dövrünün prezidenti RusiyadadırRegion
13:59
İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölübDigər ölkələr
13:48
UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verirİnfrastruktur
13:44
Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıbRegion
13:41
Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"Biznes
13:37
İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşübDigər ölkələr
13:36