В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы

Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в 63-местный Альтинг - однопалатный парламент - были избраны 33 женщины, то есть 52% от числа парламентариев. При этом ни в одной другой европейской стране нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти; причем больше всего женщин-парламентариев работает в Швеции - 47%.

На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, расширившая свое большинство в парламенте. Однако позиции партии премьера "Движение левых зеленых", ослабли, а ее сторонников из правого лагеря, наоборот, окрепли.

В настоящий момент лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее половины мест в парламенте - в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%).