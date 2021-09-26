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В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы
Другие страны
26 сентября 2021 г. 15:42
В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в 63-местный Альтинг - однопалатный парламент - были избраны 33 женщины, то есть 52% от числа парламентариев. При этом ни в одной другой европейской стране нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти; причем больше всего женщин-парламентариев работает в Швеции - 47%.

На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, расширившая свое большинство в парламенте. Однако позиции партии премьера "Движение левых зеленых", ослабли, а ее сторонников из правого лагеря, наоборот, окрепли.

В настоящий момент лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее половины мест в парламенте - в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%).

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Версия на английском языке 1st in Europe, women win majority of seats in Icelandic parliament
Версия на азербайджанском языке Avropada ilk dəfə İslandiya parlamentində qadın deputatlar çoxluq təşkil edəcək

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