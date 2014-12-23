В парламенте Греции пройдет голосование по кандидатуре Ставроса Димаса на пост президента

В первом туре, состоявшемся 17 декабря, парламентариям не удалось избрать президента страны. Кандидатура 73-летнего Димаса не набрала нужные 200 голосов в 300-местном однопалатном парламенте. За него отдали свои голоса только 160 депутатов - 155 представителей правящих партий - правоцентристской Новой демократии и левоцентристского Всегреческого социалистического движения (ПАСОК), а также еще 5 независимых депутатов.
В преддверии второго тура голосования премьер-министр Греции Антонис Самарас неожиданно предложил законодателям в обмен на поддержку ими кандидатуры Димаса на пост президента включить в состав правительства представителей других партий и провести досрочные парламентские выборы в 2015 году. Это, по мнению премьера, отвело бы угрозу нового периода политической неопределенности. "После президентских выборов мы можем расширить состав правительства, включив в него других лиц, которые верят в европейскую перспективу страны, - заявил Самарас. - Национальным долгом является завершение переговоров с международными кредиторами и проведение конституционной реформы в условиях спокойствия и безопасности. А потом, укрепившись экономически и политически, мы можем найти подходящий график для проведения национальных выборов даже до конца 2015 года".
News DepartmentАвтор новости
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