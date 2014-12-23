В парламенте Греции пройдет голосование по кандидатуре Ставроса Димаса на пост президента

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В греческом парламенте пройдет второй тур голосования по предложенной правительством страны кандидатуре бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса на пост президента Греции. Согласно процедуре, депутаты смогут проголосовать "за", воздержаться или вообще не присутствовать на заседании.

В первом туре, состоявшемся 17 декабря, парламентариям не удалось избрать президента страны. Кандидатура 73-летнего Димаса не набрала нужные 200 голосов в 300-местном однопалатном парламенте. За него отдали свои голоса только 160 депутатов - 155 представителей правящих партий - правоцентристской Новой демократии и левоцентристского Всегреческого социалистического движения (ПАСОК), а также еще 5 независимых депутатов.

В преддверии второго тура голосования премьер-министр Греции Антонис Самарас неожиданно предложил законодателям в обмен на поддержку ими кандидатуры Димаса на пост президента включить в состав правительства представителей других партий и провести досрочные парламентские выборы в 2015 году. Это, по мнению премьера, отвело бы угрозу нового периода политической неопределенности. "После президентских выборов мы можем расширить состав правительства, включив в него других лиц, которые верят в европейскую перспективу страны, - заявил Самарас. - Национальным долгом является завершение переговоров с международными кредиторами и проведение конституционной реформы в условиях спокойствия и безопасности. А потом, укрепившись экономически и политически, мы можем найти подходящий график для проведения национальных выборов даже до конца 2015 года".