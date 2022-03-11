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В парламенте Финляндии пройдут слушания по вопросу вступления в НАТО

В парламенте Финляндии пройдут слушания по вопросу вступления в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что на днях в парламенте Финляндии пройдут слушания по вопросу вступления страны в НАТО.
Другие страны
11 марта 2022 г. 08:54
В парламенте Финляндии пройдут слушания по вопросу вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что на днях в парламенте Финляндии пройдут слушания по вопросу вступления страны в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", она выразила надежду на то, что парламент примет приемлемое решение по этому вопросу.

По словам Марин, посвященные этому дебаты уже проходят на разных уровнях - от департаментов до президента. Финны всегда были скептически настроены в отношении Североатлантического альянса, однако нападение России на Украину повлияло на результаты соцопросов. Теперь порядка 50% жителей Финляндии хотели бы видеть свою страну членом НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya parlamentində NATO-ya üzvlüklə bağlı dinləmələr keçiriləcək

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