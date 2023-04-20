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В парламент Японии пришло письмо с угрозами массовых убийств

В парламент Японии пришло письмо с угрозами массовых убийств В парламент Японии пришло электронное письмо с угрозами о массовых убийствах, которые злоумышленники намерены осуществить с использованием бомб и газа зарин (фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия).
Другие страны
20 апреля 2023 г. 17:56
В парламент Японии пришло письмо с угрозами массовых убийств

В парламент Японии пришло электронное письмо с угрозами о массовых убийствах, которые злоумышленники намерены осуществить с использованием бомб и газа зарин (фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия).

Как передает Report, об этом пишет издание Sankei.

В письме злоумышленники называли себя религиозной группой. В нем содержалась информация о том, что бомбы и зарин могут находиться в здании парламента.

Полиция провела обыск в здании.

Других подробностей инцидента не приводится.

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Версия на английском языке Japan's parliament receives threatening letter

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