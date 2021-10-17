В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла почти два месяца назад

Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования.

Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya‎ .

Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах в качестве независимого кандидата от столичного округа и получила поддержку около 2 400 избирателей. Однако, как стало известно, еще летом она заразилась коронавирусом, больше месяца провела в больнице и умерла в конце августа. Факт появления "мертвых душ" вызвал острую критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить произошедшее.

На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее "в знак памяти, признательности и уважения к этой так рано ушедшей молодой женщине". Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.

Отмечается, что с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. По данным Высшей избирательной комиссии, в Багдаде на выборах 10 октября зафиксирована самая низкая явка избирателей - чуть более 30%. На минувшей неделе секретариат правительства объявил, что по итогам выборов в парламент прошли 97 женщин.