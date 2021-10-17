О нас
Report Georgia
Аудио новости

В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла почти два месяца назад

В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла почти два месяца назад Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования.
Другие страны
17 октября 2021 г. 03:38
В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла почти два месяца назад

Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya‎.

Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах в качестве независимого кандидата от столичного округа и получила поддержку около 2 400 избирателей. Однако, как стало известно, еще летом она заразилась коронавирусом, больше месяца провела в больнице и умерла в конце августа. Факт появления "мертвых душ" вызвал острую критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить произошедшее.

На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее "в знак памяти, признательности и уважения к этой так рано ушедшей молодой женщине". Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.

Отмечается, что с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. По данным Высшей избирательной комиссии, в Багдаде на выборах 10 октября зафиксирована самая низкая явка избирателей - чуть более 30%. На минувшей неделе секретариат правительства объявил, что по итогам выборов в парламент прошли 97 женщин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Прошел год с повторной атаки Арменией мирных жителей Гянджи и города Мингячевир
Прошел год с повторной атаки Арменией мирных жителей Гянджи и города Мингячевир
17 октября 2021 г. 00:11
Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения города Физули от оккупации
Сегодня исполняется 1 год со дня освобождения города Физули от оккупации
17 октября 2021 г. 00:00
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
16 октября 2021 г. 17:03
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
16 октября 2021 г. 16:57
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
16 октября 2021 г. 16:03
Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
ФотоПредставители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
16 октября 2021 г. 15:16
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi