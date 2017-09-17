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    В парижском аэропорту проводится масштабная проверка на рейсе в Лондон

    О том, что стало причиной дополнительных мер, не сообщается

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Масштабная проверка безопасности проводится в воскресенье на самолёте авиакомпании British Airways, который должен был вылететь из парижского аэропорта имени Шарля де Голля — Руасси в лондонский Хитроу.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении парижского аэропорта.

    "Рейс BA303: проводится дополнительный контроль безопасности", — говорится в заявлении.

    О том, что стало причиной дополнительных мер, не сообщается.

    Владелец верифицированного аккаунта в сети микроблогов Twitter Джеймс Андерсон (@jsa), оказавшийся на рейсе, написал, что пассажиры проходят личный досмотр, а ручную кладь проверяют кинологи с собаками. По его словам, причиной проверки стала "угроза безопасности".

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