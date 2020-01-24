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В Париже закрыли Эйфелеву башню

В Париже закрыли Эйфелеву башню

Одна из главных достопримечательностей Парижа будет закрыта для посетителей из-за национальной забастовки против предложенной властями страны пенсионной реформы.

"По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", - сообщается в официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.

Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.

Напомним, что в начале декабря прошлого года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

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