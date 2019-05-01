​В Париже вспыхнули беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

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Первые беспорядки вспыхнули в ходе Парижской манифестации ещё до официального начала первомайского шествия, передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что группа одетых в чёрное людей, представителей так называемого движения black block, стали агрессивно провоцировать полицейских на бульваре Монпарнас. В стражей порядка летели стеклянные бутылки и пивные банки, раздалось несколько громких хлопков. Затем полиция перешла в наступление, применив дымовые шашки и дубинки и распылив слезоточивый газ. Также спецназ задержал по меньшей мере двух человек из числа хулиганов - с места событий их грубо волокли за ноги.

В настоящее время обстановка по-прежнему остаётся напряжённой.

Отметим также, что в преддверии первомайских демонстрации французская полиция провела более 3500 профилактических проверок и задержала 88 человек к 11.15 утра по местному времени. У задержанных были обнаружены запрещенные предметы, в том числе молотки, ножи, разводные ключи, баллончики с газом и емкости с горючей жидкостью.