В Париже во время шествия получили ранения шесть человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Шесть человек, в том числе пять полицейских, получили различные травмы в ходе прошедшей сегодня в Париже манифестации противников реформы трудового законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в префектуре полиции Парижа.

К настоящему моменту известно о 12 задержанных в ходе шествия.

По данным "Всеобщей конфедерации труда" (CGT) - крупнейшей профсоюзной организации страны - участие в акции приняло около 40 тысяч человек. Подсчеты полиции оказались несколько скромнее - от 12,5 до 13,5 тыс. человек.

Для обеспечения порядка в ходе шествия были привлечены 1,2 тыс. полицейских и жандармов.