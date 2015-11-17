​В Париже вновь открыли для посещения Эйфелеву башню и Лувр

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эйфелева башня, Лувр и другие знаковые достопримечательности вновь открылись для посетителей в Париже.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC News, Эйфелева башня подсвечена в цвета французского флага, при этом сайт башни продолжает предупреждать, что «вход закрыт».

Ранее сообщалось, что один из крупнейших художественных музеев мира — Лувр — временно закрылся в связи с пятничными терактами. На такие же меры пошли администрациями других культурно-исторических объектов столицы Франции - в том числе парижский Диснейленд и музей замка Версаль.

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали у стадиона "Стад де Франс". Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 129 человек, около 300 ранены.