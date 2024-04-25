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В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья В Париже крылья у знаменитой красной мельницы кабаре Moulin Rouge в ночь на 25 апреля сорвались и упали на тротуар, сбив при этом первые три буквы вывески - MOU.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 12:44
В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже крылья у знаменитой красной мельницы кабаре Moulin Rouge в ночь на 25 апреля сорвались и упали на тротуар, сбив при этом первые три буквы вывески - MOU.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает BFM TV.

По данным пожарных, никто не пострадал, рисков новых обрушений нет.

По предварительной версии полицейских, это произошло из-за плохих погодных условий в сочетании с возможной обветшалостью.

В дирекции Moulin Rouge заверили, что конструкцию проверяли на предмет прочности еженедельно, и добавили, что пока не могут объяснить этот инцидент. Обрушение произошло после завершения шоу, в здании на тот момент была только охрана.

Позднее гендиректор кабаре Жан-Виктор Клерико заявил о том, что полностью исключает диверсию и склоняется к тому, что крылья отвалились из-за технических проблем. Он сообщил, что за зданием ведется круглосуточное видеонаблюдение, и никаких посторонних, в том числе на крыше, никто не заметил. В четверг вечером представление не отменяется, оно пройдет после дополнительных проверок здания.

Подобных аварий не было за всю историю кабаре, созданного 6 октября 1889 года, заявили в AFP. Единственным исключением был пожар 1915 года, произошедший во время ремонта.

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