О нас

В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме

В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажного дома на востоке Парижа.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 00:53
В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажного дома на востоке Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Шаронн в XI округе города. Местные жители сообщили, что слышали взрыв, однако, как сообщил изданию замглавы окружной администрации Люк Лебон, в этом доме нет газового оборудования, поэтому его природу еще предстоит установить.

В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек. Еще один мужчина, запаниковав, выпрыгнул из окна своей квартиры. Медики пытались реанимировать его, однако он скончался на месте от полученных травм. Жителей дома эвакуировали на время работы экстренных служб, в ближайшие два часа они смогут вернуться по домам, жителям пострадавшего восьмого этажа власти готовы при необходимости организовать места для ночлега.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada binada partlayış və yanğın olub, ölənlər var

Самое важное

Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил сенегальскому коллеге поздравительное письмо
4 апреля 2024 г. 20:44
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi